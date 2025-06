टीजीटीई ने माननीय अमित शाह के हालिया बयान के आधार पर भारतीय संसद में तमिल नरसंहार के सवाल के हल का आह्वान किया।

भारतीय संसद में दिवंगत भारतीय प्रधान मंत्री माननीया इंदिरा गांधी ने भी तमिलों के खिलाफ 1983 के नस्लीय नरसंहार को नरसंहार के एक कृत्य के रूप में संदर्भित किया था

NEW DELHI, INDIA, August 28, 2023/ EINPresswire.com / --ट्रांसनेशनल गवर्नमेंट ऑफ तमिल ईलम*(TGTE) ने भारतीय संसद से आह्वान किया है कि 2009 में श्रीलंका द्वीप में तमिलों के खिलाफ किए गए अंतरराष्ट्रीय अपराधों को नरसंहार के एक कृत्य के रूप में घोषित करते हुए वह एक प्रस्ताव पारित करे। शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को एक सार्वजनिक रैली में भारतीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह की टिप्पणी, जिसके दौरान मंत्री शाह ने कहा कि 2009 में श्रीलंका द्वीप में तमिलों का नरसंहार तब हुआ जब भारतीय कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डीएमके) सत्ता में थी, के आलोक में यह मांग की गई। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस और डीएमके के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन शासन के दौरान ही श्रीलंका में तमिलों का नरसंहार हुआ और तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा।टीजीटीई का मानना ​​है कि संसदीय प्रस्ताव पारित करके यदि भारतीय संसद द्वारा इस बात को स्वीकार किया जाए कि श्रीलंका में तमिलों के खिलाफ सुप्रलेखित सामूहिक अत्याचार ‘नरसंहार के अपराध’ मेंशामिल हैं, तो यह श्रीलंका द्वीप में तमिल राष्ट्रीय प्रश्न का एक राजनीतिक समाधान तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस तरह के प्रस्ताव से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा भी सकारात्मक रूप से बढ़ेगी, मानवाधिकारों, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कानून के शासन और जवाबदेही को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध एक लोकतांत्रिक नेता के रूप में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।टीजीटीई ने सच बोलने के लिए मंत्री शाह को बधाई भी दी । ईलम तमिल लोगों ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि मंत्री शाह ने दक्षिण भारत के रामेश्वरम में यह उल्लेखनीय सत्य बताया था, जो श्रीलंका के द्वीप मेंतमिल होमलैंड से केवल 48.3 किमी दूर है।टीजीटीई ने यह भी नोट किया कि, भारतीय संसद में, दिवंगत भारतीय प्रधान मंत्री माननीया इंदिरा गांधी ने तमिलों के खिलाफ 1983 के नस्लीय नरसंहार को भी ‘नरसंहार का कृत्य’ बताया था। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव, श्री बान की-मून द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल ने बताया कि इस बात के विश्वसनीय सबूत हैं कि श्रीलंकाई राज्य और लिबरेशन टाइगर्स के बीच युद्ध के अंतिम चरण के दौरान युद्धअपराध और मानवता के खिलाफ अपराध किए गए थे। तमिल ईलम [LTTE] की संयुक्त राष्ट्र आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट [पेट्री रिपोर्ट] के अनुसार, युद्ध के अंतिम चरण में 70,000 नागरिक मारे गए।ऐसा दिवंगत रेवरेंड डॉ. की रिपोर्ट में कहा गया है। मन्नार के बिशप रायप्पू जोसेफ ने कहा कि युद्ध के अंतिम चरण के दौरान 146,679 तमिलों का कोई पता ही नहीं चल पाया। 27 मार्च 2013 को, तमिलनाडु राज्य विधानमंडल ने इस आशय का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया कि 2009 में तमिलों के खिलाफ श्रीलंकाई राज्य द्वारा किया गया जन-हत्याकाण्ड ‘नरसंहार’ है।2014 में, स्वतंत्र न्यायविदों से युक्त बर्लिन पीपुल्स ट्रिब्यूनल ने पाया कि 2009 में युद्ध के अंतिम चरण के दौरान तमिलों के खिलाफ श्रीलंकाई राज्य के अपराध ‘नरसंहार’ ही है।2015 में, श्रीलंका द्वीप में उत्तरी प्रांतीय परिषद ने भी सर्वसम्मति से एक बहुत विस्तृत नरसंहार संबंधी प्रस्ताव पारित किया।अभी हाल ही में, कनाडाई संसद ने 18 मई तमिल नरसंहार स्मरण दिवस प्रस्ताव पारित किया।इन बार-बार दोहराए गए बहुराष्ट्रीय स्वीकारोक्तियों के बावजूद कि श्रीलंका ने तमिल लोगों के खिलाफ नरसंहार किया, श्रीलंका को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। इस प्रकार, भारतीय संसद द्वारा औपचारिक मान्यता कि श्रीलंका ने तमिल लोगों के खिलाफ नरसंहार किया है - जैसा कि भारत के गृह मंत्री शाह ने हाल ही में, और सही ढंग से घोषित किया है - टीजीटीई और तमिल लोगों के लिए समय की मांग है। धन्यवाद।*तमिल ईलम की अंतरराष्ट्रीय सरकार (टीजीटीई) के बारे में:तमिल ईलम की अंतरराष्ट्रीय सरकार (टीजीटीई) दुनिया भर के कई देशों में रहने वाले दस लाख से अधिक तमिलों (श्रीलंका द्वीप से) की एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार है।टीजीटीई का गठन 2009 में श्रीलंकाई सरकार द्वारा तमिलों की सामूहिक हत्या के बाद किया गया था।टीजीटीई ने 132 संसद सदस्यों को चुनने के लिए दुनिया भर के तमिलों के बीच तीन बार अंतरराष्ट्रीय निगरानी में चुनाव कराए। इसमें संसद के दो कक्ष हैं: प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और एक कैबिनेट भी।टीजीटीई शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और राजनयिक तरीकों से तमिलों की राजनीतिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रहा है और इसका संविधान कहता है कि उसे शांतिपूर्ण तरीकोंके माध्यम से ही अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। यह राष्ट्रीयता, मातृभूमि और आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित है।टीजीटीई चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों और तमिल लोगों के खिलाफ नरसंहार के अपराधियों को अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराए। टीजीटीई ने तमिलों केराजनीतिक भविष्य का फैसला करने के लिए जनमत संग्रह का आह्वान किया है।टीजीटीई के प्रधान मंत्री न्यूयॉर्क स्थित वकील श्री विसुवनाथन रुद्रकुमारन हैं ।ईमेल: [email protected] ट्विटर: @TGTE_PMOवेब: www.tgte-us.org TGTE Calls for Tamil Genocide Resolution in the Indian Parliament Based on Hon. Amit Shah’s Recent Statement

